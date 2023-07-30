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"الوادى الجديد" الأولى فى إنتاج وتصدير التمور بإجمالى 150ألف طن.. التفاصيل

الأحد، 30 يوليو 2023 05:00 ص
"الوادى الجديد" الأولى فى إنتاج وتصدير التمور بإجمالى 150ألف طن.. التفاصيل تمور
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنتاج تمور التصدير، وسجلت أعداد أشجار النخيل 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، 527507 شجرة غير مثمرة، بينما أشجار النخيل الذكور 65577 شجرة، كما بلغ عدد أشجار النخيل الصعيدى 1653764 نخلة، وتصل إنتاجية المحافظة من البلح إلى 151739 طن، حسب آخر إحصائية صادرة عن المديرية فى موسم البلح الماضى، ومتوسط إنتاج النخلة الواحدة من البلح الصعيدى 83 كجم.

وقال، أن المحافظة تشهد أيصا إنجاز مشروع أكبر مزرعة تمور فى العالم وتحتل مصر المركز الأول عالميا فى إنتاج التمور حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويا إلى نحو 1.6 مليون طن وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالى الإنتاج العالمى والذى يبلغ 9 ملايين طن والأولى على المستوى العربى بنسبة نحو 23% من الإنتاج العربى من التمور.

وأكد المحافظ، أن المشروع يستهدف زراعة 2.5 مليون نخلة لأصناف مطلوبة فى الخارج ولها قيمة سعرية مرتفعة تعادل 5 أضعاف سعر الطن الحالى فى مصر ومن ضمنها صنف بلح المجدول وتمر البرحى وهى أصناف نادرة فى مصر، حيث أن 16% فقط من إنتاج مصر هى أصناف نصف جافة وهناك توسع فى زراعة الأصناف المطلوبة تصديريا منها المجدول والبرحى.

 

 

 


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