الطب البيطرى والتضامن فى الأقصر يدعمان الأسر المستحقة فى الطود والزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير تقدمه مديرية التضامن الإجتماعى فى الأقصر، ومديرية الطب البيطرى لأهالى القرى والنجوع فى مدن محافظة الأقصر، عبر تسليم أكثر من 150 رأس أغنام تم فحصها بالكامل وترقيمها والتأمين عليها للأسر المستحقة فى المدينتين، بجانب محاضرات للتوعية بأهمية الحملة القومية الثانية للعام 2023 لمكافحة عدوى الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، للتأكيد على دعم المديريات الخدمية لكافة أبناء المحافظة.

ففى مدينة الزينية أعلن الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر، عن تشكيل لجنة بيطرية فى مدينة الزينية لدعم الأهالي للحفاظ على الثروة الحيوانية لديهم، قامت بفحص الأغنام بجهاز السونار بالإضافة إلى ترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها، وتحصينها بإجمالى عدد 75 رأس أغنام لعدد 37 أسرة مستحقة بواقع عدد 2 رأس نعجة لكل أسرة مستحقة وعدد 2 جوال أعلاف لكل أسرة.

وخلال الفعاليات قدم الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر، محاضرة لأهالي مدينة الزينية عن أهمية التحصين الدورى للحيوانات القابلة للإصابة ضد الأمراض الوبائية، كالتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتحصين ضد مرض جدري الأغنام، وكذلك التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بحضور عدد من الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتم تنظيم فعاليات الندوة تزامناً مع فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2023، بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، حيث تشكلت اللجنة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر، بالتنسيق مع مبادرة فرصة ومشروع إبدأ من جديد التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى، حيث تم تسليم الأغنام للأسر المستحقة.

وخلال فعاليات المحاضرة عرف وكيل الطب البيطري بالأقصر، كافة الحضور بالأمراض الوبائية وأعراضها على الحيوان، وطرق نقلها ومصادر العدوى بها والتوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية، والتى يأتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد هذه الأمراض الوبائية، وناشد الجميع بضرورة تقديم الحيوانات الخاصة بهم لفرق التحصينات الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، لتحصينها حرصاً على وقايتها من خطر الإصابة بهذه الأمراض الوبائية وحفاظاً وحماية لها.

وتشكلت اللجنة الطبية البيطرية لدعم أهالى مدينة الزينية، برئاسة الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر، وبحضور العقيد أحمد الهوارى رئيس مجلس مدينة الزينية بالأقصر، وحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور محمود الطهطاوي مدير التأمين الصحى بالأقصر، وحضور نهى أحمد وأمينة إمام وأحمد حبت من إحدى المؤسسات الخيرية، وبمشاركة الدكتورة سامية فريد مدير إدارة الزينية البيطرية، والدكتورة هناء أبو الحمد مدير إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتورة كريمة حجاجى رئيس وحدة الزينية البيطرية، والدكتور فيصل يوسف رئيس وحدة العشى البيطرية، والدكتور محمود حسانين رئيس وحدة المدامود البيطرية، والدكتور أشرف جمال، حيث تواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر مشاركتها المجتمعية ودورها فى خدمة المجتمع.

أما فى مدينة الطود فقد قدم الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر، محاضرة عن أهمية التحصين الدورى للحيوانات القابلة للإصابة ضد الأمراض الوبائية كالتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتحصين ضد مرض جدري الأغنام وكذلك التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بحضور عدد من الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتم تنظيم فعاليات الندوة تزامناً مع فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2023، بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، حيث تشكلت اللجنة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر، بالتنسيق مع مبادرة فرصة ومشروع إبدأ من جديد التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى، حيث تم تسليم الأغنام للأسر المستحقة.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، على أهمية وضرورة التأمين على الثروة الحيوانية، كما عرف الحضور بالمزايا العديدة التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك المزايا العديدة التى يحصل عليها المربى من الوحدة البيطرية التابع لها فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وتطرق لتوعية الحضور بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها، حيث تم الكشف الطبى وفحص الأغنام التي تم تسليمها للأسر المستحقة، بالإضافة إلى التأمين عليها وترقيمها وتسجيلها وتحصينها، وقد شارك بهذة اللجنة الطبية البيطرية كلا من الدكتورة هناء أبو الحمد مدير إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور سامح ضوى، والدكتور علاء النوبى، والدكتورة أسماء أطباء إدارة الطود البيطرية.

وخلال الأيام الماضية انطلق رجال الطب البيطرى فى فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، حيث أعلن الدكتور فتحي سلمى مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، عن إنطلاق الحملة بتشكيل لجان التحصين الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الاقصر، بالإضافة إلى أعمال التقصي والترقيم والتسجيل والتأمين للحيوانات المحصنة، مضيفاً تنظيم الأطباء ندوات توعية لمربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصين الدورى الوقائي للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ، وتوعيتهم بحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإصابة وأهم طرق الوقاية من المرض .

وجدير بالذكر منذ الساعات الأولى لانطلاق الحملة تشكلت اللجنة الطبية البيطرية بسوق اسنا للماشية بقيادة الدكتور محمد ابراهيم الرشيدى مدير إدارة اسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية وعضوية الدكتور وليد يوسف رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية باسنا بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر اسنا حيث تم المرور على سوق اسنا للماشية وتنفيذ أعمال التحصين للحيوانات وتنفيذ أعمال التقصي النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به وأعمال الترقيم والتسجيل وتوعية مربي وتجار الماشية بضرورة تعاونهم مع لجان التحصينات الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها ،هذا وتستمر فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.



أغنام مقدمة من برنامج فرصة برعاية التضامن الإجتماعى بالأقصر



الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بلجان متنوعة فى حظائر مدينة إسنا



بيطرى الأقصر تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بإسنا



بيطرى الأقصر تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية



بيطري الأقصر تدعم أهالى الزينية بـ75 رأس أغنام



تسليم أغنام للأسر المستحقة بمدينة الطود



تسليم الأغنام للأسر المستحقة فى الزينية



تسليم الأغنام للأسر المستحقة فى مدينة الزينية



تقديم التحصينات للماشية فى الحملة بمدينة إسنا



توفير أغنام للأسر المستحقة برعاية التضامن الإجتماعى



جانب من تحصين الماشية بمدينة إسنا



جانب من تقديم الأغنام للأسر المستحقة فى الأقصر



جانب من فحص الماشية فى سوق إسنا الأسبوعى



حفل تسليم الأغنام لأهالى مدينة الزينية



فحص الأغنام قبل تسليمها للأسر المستحقة بالزينية



فعاليات تسليم أغنام للأسر المستحقة بمدينة الطود



لجان الطب البيطرى لفحص الأغنام فى الزينية



لجنة بيطرية لفحص ودعم الثروة الحيوانية بالزينية



لقاء لتسليم أغنام للأسر المستحقة بمدينة الطود



محاضرة لحماية الماشية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالزينية



محاضرة وكيل الطب البيطرى بالأقصر عن أهمية تحصين الماشية