الأقصر تنظم جلسة تشاورية جماهيرية لعرض آثار إنشاء "القطار السريع".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، عقد فعاليات الجلسة التشاورية الجماهيرية، لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع "القطار السريع" بالخطين الأزرق والأحمر (من الفيوم لأبو سمبل – من سفاجا لقنا ) ومنها إلى مختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي، وذلك بحضور اللواء مهندس كامل شحاته، المدير التنفيذي لمشروع القطار السريع للخطين الأحمر والأزرق، التابع للهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل والمواصلات، والمهندس محمود هندي، مسؤول التخطيط الاستراتيجي لمشروع القطار الكهربائي السريع التابع للهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محمود حسن، المنسق العام للمشروع بهيئة الطرق والكباري.

وتناولت الجلسة التشاورية عرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، لمشروع القطار السريع، «الجيزة / أسوان»، مرورًا بمحافظة الأقصر ومختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي، وتم خلال الجلسة تقديم شرح تفصيلي لعدد خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع المزمع تنفيذه بواقع 3 خطوط «أخضر وأحمر وأزرق»، وعدد القطارات وأنواعها بكل خط، وطول المسارات، وعدد المحطات، والمحافظات والمراكز والقرى المزمع المرور بها، والكثافات السكانية على مسار خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع.

كما تم خلال الجلسة التشاورية أيضاً عرض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية للمشروع، ومناقشة نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية له، والمنهجية المتبعة في الدراسة، ونوعية البيانات المستخدمة فيها، والإطار القانوني للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع إيجابًا وسلبًا.

واختتمت الجلسة بعقد حوار مفتوح مع المشاركين في الجلسة تم خلاله تلقى آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بمسار مشروع القطار السريع، حيث ثمن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الجهود المبذولة لإنشاء مشروع القطار السريع، باعتباره أحد مشروعات مصر القومية التنموية التي تعمل علي خلق شريان حيوي جديد في مجال النقل والمواصلات مشيرًا إلى المردود الإيجابي لتنفيذ مثل هذا المشروع العملاق، الذي يحقق أهدافًا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن الاستثماري والتنموي.

وحضر فعاليات الجلسة بأحد فنادق الأقصر، المهندسة فاطمة القصاص، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إكوكنسرف» للاستشارات البيئية والاجتماعية، استشاري بيئي لمشروع القطار السريع، والدكتورة عنان محمد، استشاري اجتماعي للمشروع، وممثلي المكاتب الاستشارية والشركات الشريكة في تنفيذ المشروع، والمهندس حمودة صالح مدير جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الجهاز الاداري بالمحافظة ومسئولي شركات الكهرباء والمياه وقطاعات السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي والطرق والكباري والعمل والزراعة والري والجهاز المركزي للتعمير فرع البحر الأحمر، وممثلي المجلس القومي للمرأة وجهاز مدينة طيبة، وعدد من ممثلي القوي السياسية والمجتمع المدني بالمحافظة ورجال الدين، وعدد من المواطنين.



الأقصر تستضيف جلسة تشاورية جماهيرية لعرض نتائج القطار السريع



جلسة تشاورية جماهيرية لعرض النتائج والآثار لمشروع القطار السريع



حضور جلسة لمناقشة نتائج القطار السريع بالأقصر