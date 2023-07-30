الأرصاد: متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 35 و36 درجة مئوية

كتب ــ محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد بدأت منذ الأمس انخفاضا في درجات الحرارة بنحو 2 إلى 4 درجات و5 درجات في بعض المناطق، بسبب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وامتداد لمرتفع العروض الوسطى، الذي دائما ما يكون مصحوبا بكتل هوائية أقل في الحرارة من امتداد منخفض الهند الموسمي.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ودينا شرف: "بالأمس، سجلنا درجة حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية في الظل بعدما كنا نسجل 38 و40 درجة مئوية خلال الأسبوع الماضي، واليوم سيستمر معنا انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر معنا على مدار هذا الأسبوع".

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون بين 35 و36 درجة مئوية في الظل، ولكن، سيستمر ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يجعلنا نشعر بالمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.