اعتقال طبيب تجميل في جواتيمالا بتهمة قتل زبائنه من السيدات

فاطمة شوقى

قالت السلطات فى جواتيمالا، إنه تم اعتقال طبيب تجميل وثلاثة أشخاص آخرين في جواتيمالا لاختفاء فتاة من هندوراس خضعت لجراحة تجميلية في يونيو الماضي، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة في جواتيمالا قالت إن الاعتقالات كانت فى منطقة سكنية جنوبي عاصمة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بعد ست مداهمات، وهو متهم بقتل الفتيات اللاتى كانت تتردد على العيادة من أجل عمليات التجميل، ويتم التحقيق الآن حول ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن المرأة المفقودة، فلوريدالما روكي، 59 عامًا، دخلت عيادة خاصة في 13 يونيو لإجراء جراحة تجميل، إلا أن أقارب المرأة أشاروا إلى فقدان الأثر في ذلك اليوم، فيما أكدت العيادة في وسائل الإعلام المحلية أن المريضة غادرت المكان بمفردها بعد التدخل التجميلي المقرر.

وأحد المعتقلين هو الدكتور كيفين، الذي يُزعم أنه أجرى جراحة تجميلية في روكي في 13 يونيو، قبل اختفائها.

وأضافت النيابة العامة أنه تم تنفيذ 6 "إجراءات بحث وتفتيش وضبط الأدلة" في القضية و"خلال الإجراءات تم تنسيق اعتقال أربعة أشخاص".