اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 07:44 م
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مصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بين الخلاف على الحد الفاصل بالأرض الزراعية بالمنوفية

الإثنين، 03 يوليو 2023 06:30 م
مصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بين الخلاف على الحد الفاصل بالأرض الزراعية بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى 3 أشخاص فى مشاجرة بقرية دروه التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على حد فى الأراضى الزراعية ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بقرية دروه التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على حد فى الأراضى الزراعية، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين الطرفين ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مشاجرة

مركز أشمون

قرية دروه



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