حبس المتهمين فى واقعة مقتل موظف تدخل لفض مشاجرة بالشرقية

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول،" أمير ال ك" 45 عاما موظف بجريدة الجمهورية،ومقيم المرج القاهرة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية التى باشرها ضباط مباحث منيا القمح، أثناء تواجد المجنى عليه لزيارة عائلية لأسرة زوجته للتهنئة بعيد الأضحى بمركز منيا القمح، حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين أسرة زوجته وأخرين وأثناء تدخله لفض المشاجرة لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته بتوقف بعضلة القلب إثر التعدي عليه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5469 إداري مركز منيا القمح لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.