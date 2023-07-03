ضبط سلع غذائية فاسدة وتموينية مدعمة خلال حملة مكبرة بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مخللات، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، وسلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومصانع المواد الغذائية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية.

وتشكلت حملة مكبرة ضمت مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، وتم ضبط 1200 كيلو مخللات بدون بيانات ومشتبه في صلاحيته داخل معامل مخللات، وضبط 1250علبة سجائر مهربه مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 850 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والإنتهاء المدون على العبوات، وضبط 2 طن و650 كيلو دقيق بلدى مدعم 87% مجمع وقبل وبيعة فى السوق السوداء، كما تم ضبط 7590 رغيفا مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش، وضبط 30 ألفا و250 جنيها سلع تموينية قبل تهريبها والتصرف فيها وبيعها فى السوداء والتربح السريع الغير مشروع.

وتم ضبط 75 ألفا و862 رغيفا تم ضربهم على الماكينة بقيمة 83 ألفا و480 جنيها، و ضبط 375 كجم لحوم مزبوحه خارج المجازر الحكومية داخل محل جزارة.

وتحرير محضر جنحة لإحدى محطات تعبئة اسطوانات البوتاجاز بناحية مركز كفر الزيات لتصرفها في 9245 كجم من الغاز الصب بغرض بيعها في السوق السوداء والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين والتربح غير المشروع، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين.