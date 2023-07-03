صرف الدقيق والسلع التموينية للمواطنين بانتظام فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء،توفير السلع التموينية والدقيق بدأت إدارة تموين بئرالعبد صرف دقيق المستودعات للتجار التموينيين لصرفها للمواطنين بانتظام حرصا على وصول الحصة التموينية للمواطنين اسرع وقت ولا توجد اى شكاوى من المواطنين.

كما أعلنت تنفيذ حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري و قسم مباحث التموين للمرور على المخابز والأسواق ومحلات السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والدواجن، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ويواصل فريق من قيادات تموين شمال سيناء تفقد الحالة التموينية و انتظام العمل بالمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التموينية التى تعمل بكفاءة وانتظام ولا توجد أى اختناقات، كما يتم المرور على المخابز والأسواق ومحلات السوبر ماركت ومحطات الوقود لمتابعة سير العمل بالمخابز ومحطات الوقود ومدى توافر السلع الغذائية والتموينية واللحوم والخضروات بالاسواق وتلاحظ توافر جميع السلع الغذائية ومعلن عن أسعارها ولم ترد أى شكاوى من خلال غرفة عمليات المديرية.

كما تم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وقسم مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء تنفيذ حملة مرور على محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة و صلاحية المعروض للمواطنين

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة ولحوم غير مختومة وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة.

وسبقها حملة تم خلالها تحرير 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية و محاضر ذبح خارج السلخانة ولحوم غير مختومة وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة.