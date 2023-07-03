اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 01:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة في المنوفية.. انتهاء مشروع توصيل الغاز الطبيعى فى أشمون بنسبة 80%

الإثنين، 03 يوليو 2023 12:00 ص
حياة كريمة في المنوفية.. انتهاء مشروع توصيل الغاز الطبيعى فى أشمون بنسبة 80% توصيل الغاز الطبيعى- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس خالد النمر رئيس مجلس ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، على الانتهاء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى بمعظم قرى مركز أشمون، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل فى إنهاء كافة مشروعات حياة كريمة بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأكد أنه تم الانتهاء من مشروع الغاز الطبيعى بمعظم قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بنسبة لاتقل عن 80% من إجمالى القرى المركز بالإضافة إلى إنتهاء مشروع الغاز الطبيعى بالعديد من القرى التابعة لمركز أشمون، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حياة كريمة

اخبار مصر

اخبار المنوفيه

مركز الشهداء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة