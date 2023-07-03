حياة كريمة في المنوفية.. انتهاء مشروع توصيل الغاز الطبيعى فى أشمون بنسبة 80%

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس خالد النمر رئيس مجلس ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، على الانتهاء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى بمعظم قرى مركز أشمون، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل فى إنهاء كافة مشروعات حياة كريمة بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأكد أنه تم الانتهاء من مشروع الغاز الطبيعى بمعظم قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بنسبة لاتقل عن 80% من إجمالى القرى المركز بالإضافة إلى إنتهاء مشروع الغاز الطبيعى بالعديد من القرى التابعة لمركز أشمون، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.