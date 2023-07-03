ثقافة الأقصر تحتفل فى ساحة أبو الحجاج بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل فرع ثقافة الأقصر بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو عبر تنظيم فعاليات داخل ساحة أبو الحجاج الأقصري بوسط المدينة، تحت شعار "ثورة الشعب التى حماها الجيش"، وذلك ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتضمنت فعاليات ثقافة الأقصر، تقديم عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، بقيادة المدرب أشرف شبيب وقدمت العديد من الأغاني منها أغنية "بسم الله، كوكتيل وطنى" غناء المجموعة، وأغنية "بهية" غناء سيد موسى، وعرض "التنورة" لفرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق، كما عقدت محاضرة بعنوان "ثورة الشعب التى حماها الجيش" تناول خلالها الشاعر سيد صدقى، ثورة يونيو وتحرك الشعب المصري ومطالب الشعب وأسباب الثورة وحماية الجيش للثوار والشعب والثورة، أعقبها أمسية شعرية بعنوان "أبجدية هو" للشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب، وتنظم فعاليات الإحتفال التى ينظمها الفرع بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي، وضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات.

كما تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق، حيث قدمت الفرقة رقصات استعراضية متنوعة منها "النوبة، التنورة"، أعقبها عرض لفرقة الأقصر القومية للآلات الشعبية، وقدمت العديد من أغاني الفلكلور منها أغنية "مدح النبي، عجبي عليك يازمان، على حسب وداد قلبي" غناء الريس قرشي، ونفذت ورشة رسم على الوجه للأطفال تنفيذ الفنانة التشكيلية نجلاء هارون.

وشملت الفعاليات أيضاً عرض فني لفرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق قدمت رقصة "النوبة، التنورة"، أعقبها عرض لفرقة الأقصر القومية للآلات الشعبية وقدمت العديد من أغاني الفلكلور منها أغنية" مدح النبي، عجبي عليك يازمان، على حسب وداد قلبي" غناء الريس قرشي، ونفذت ورشة رسم على الوجه للأطفال تنفيذ الفنانة التشكيلية نجلاء هارون.



أغانى وطنية فى ساحة أبو الحجاج بذكرى الثورة



العروض الفنية فى ذكرى 30 يونيو



ثقافة الأقصر تحتفل فى ساحة أبو الحجاج بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو



حضور الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بالأقصر



عرض التنورة فى ساحة أبوالحجاج الأقصرى



عروض فنية فى ذكرى 30 يونيو بالأقصر



