التحقيقات: المتهمون بسرقة أعمدة حديدية من مدرسة بالسيدة زينب لهم معلومات جنائية

كتب: سليم على

كشف تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة أعمدة حديدية، من داخل مدرسة بمنطقة السيدة زينب وبيعها لأحد عملائهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق التسلق داخل المدرسة، وتبين ارتكابهم جرائم سرقة أخرى ولهم معلومات جنائية سابقة.

ونجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لارتكابهم واقعة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم تاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "سئ النية" أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة، وباستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.