إصابة شخصين فى حادث انهيار سقف منزل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب شخصان إثر انهيار سقف منزل مكون من ثلاث طوابق بمنطقة علوية سعادة بمدينة الفيوم وتم نقل المصابين الى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنهيار سقف منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة علوية سعادة بحي الصوفي بمدينة الفيوم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين انهيار سقف الطابق الاول وأن الحادث أسفر عن إصابة مواطنين وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق













