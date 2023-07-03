أوكرانيا: تدمير مستودع ذخيرة للجيش الروسى وقصف روسى على خيرسون

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تدمير مستودع ذخيرة ميداني تابع للجيش الروسي، دون توضيح المزيد من التفاصيل عن مكان المستودع.

ووفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، نشر النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني أولكسندر بافليوك مقطع فيديو يُظهر ما وصفه بـ"تدمير مستودع ميداني للقوات الروسية"، قائلا: "عمل فرقة المدفعية ذاتية الحركة وفرقة المدفعية بأوامر من فرقة القيادة والاستطلاع المدفعية، تم تأكيد تدمير مستودع ميداني للعناصر الروسية".

وفي سياق آخر، أعلن فاليري شيرشين، المتحدث باسم المركز الصحفي المشترك للقوات الأوكرانية في اتجاه تافريا، عن إحباط 15 هجوما روسيًا بمدينة مارينكا في دونيتسك، مشيرا إلى أن الجبهة هناك هي الأكثر شراسة بالنسبة لقوات الدفاع الأوكرانية.

وأوضح شيرشين أن الجيش الروسي يواصل العمليات الهجومية في هذا الاتجاه، سعيا للسيطرة على مدينتي مارينكا وأفدييفكا، مشيرا إلى أنه تم التصدي لـ15 هجومًا في منطقة مارينكا وحدها خلال اليوم الماضي.

وقال شيرشين -بحسب ما نقلته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن القوات الروسية نفذت أيضا خلال اليوم الماضي 10 غارات بطائرات كاميكازي بدون طيار، لافتا إلى أن منطقة أفدييفكا هي التي تعرضت لأشد أضرار حيث استخدم الجيش الروسي طائرة حربية مقاتلة لدعم الغارات هناك.

وحذر المسئول العسكري الأوكراني من أن "المعارك الضارية مستمرة في اتجاه تافريا بإقليم دونيتسك"، موضحا أن القوات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها لتحقيق التقدم واكتساب موطئ قدم عن طريق إزالة الألغام والاستطلاع الجوي والقصف المدفعي ضد القوات الروسية، لكن في الوقت نفسه قال شيرشين إنه "لم يحن الوقت بعد للإعلان عن عدد الأمتار أو الكيلومترات التي استعادتها أوكرانيا".

وأوضح أن "اتجاه تافريا في دونيتسك خلال اليوم الماضي شهد 19 معركة قتالية بين الجيشين الروسي والأوكراني باستخدام الدبابات وقاذفات الصواريخ والمدفعية، كما شنت القوات الروسية 562 غارة على مواقعنا".

على جانب متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني الأحد إصابة ما لا يقل عن 4 من سكان مدينة خيرسون إثر غارة روسية استهدفت مبنى سكني في المدينة.

وكتب مكتب المدعي العام الأوكراني - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "أصيب أربعة على الأقل من سكان المدينة نتيجة غارة استهدفت مبنى سكني ويجري الآن توضيح البيانات الخاصة بالضحايا".

وبحسب معطيات التحقيق ، قصفت القوات الروسية ظهر الأحد الأحياء السكنية في خيرسون من الأراضي المحتلة مؤقتًا في المنطقة، حيث تضررت أهداف البنية التحتية المدنية من الحطام .. ويقوم المدعون ومحققو الشرطة بإجراءات التحقيق اللازمة.