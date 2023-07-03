أطعمة لتقوية الذاكرة.. خليها على سفرتك يوميًا

تقوية الذاكرة والتركيز من الأمور التى نسعى لها دائما وخصوصا للطلاب فى فترة الامتحانات، وهنا ينصح الأمهات بتقديم الأكلات الصحية والتى تساعد على التركيز فى فترة الامتحانات وحسب ما ذكره موقع helthy فأن أبرزهذه الأطعمة هى:
اطعمة لتقوية الذاكرة
كتبت نهير عبد النبى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مشروبات تقوي الذاكرة لطلبة الثانوية العامة في الامتحاناتالثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:00 ص
أطعمة يجب تناولها أثناء امتحانات الثانوية العامة لتقوية الذاكرةالإثنين، 12 يونيو 2023 03:00 م
تقوي الذاكرة والإدراك.. 8 أطعمة لتعزيز وظائف الدماغالخميس، 30 مارس 2023 12:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة