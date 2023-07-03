اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 10:32 م
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أطعمة لتقوية الذاكرة.. خليها على سفرتك يوميًا

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:00 م
أطعمة لتقوية الذاكرة.. خليها على سفرتك يوميًا اطعمة لتقوية الذاكرة
كتبت نهير عبد النبى

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تقوية الذاكرة والتركيز من الأمور التى نسعى لها دائما وخصوصا للطلاب فى فترة الامتحانات، وهنا ينصح الأمهات بتقديم الأكلات الصحية والتى تساعد على التركيز فى فترة الامتحانات وحسب ما ذكره موقع helthy فأن أبرزهذه الأطعمة هى:

الأسماك الدهنية

وتشمل الأسماك الدهنية السلمون والسردين، إذ تعد جميعها مصادر غنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية، فأن الأشخاص الذين يتناولون مستويات مرتفعة من الأوميجا 3 يزداد لديهم تدفق الدورة الدموية إلى الدماغ وتساعد على التركيز والذاكرة.

المكسرات

تعد المكسرات والبذور من مصادر فيتامين هـ (Vitamin E) ومضادات الأكسدة، والذي تم ربطه بانخفاض التدهور المعرفي مع تقدم العمر، إلى جانب ذلك إن تناول المكسرات من شأنه أن يزيد من اليقظة ويساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما تحتوي على منشطات طبيعية، مثل: الكافيين والتي يمكن أن تعزز التركيز .

الأفوكادو 

يحتوي الأفوكادو على مجموعة من الدهون الصحية والفيتامينات، مثل: فيتامين ج، وفيتامين ب، وجميع هذه القيم الغذائية تنعكس بشكل إيجابي على صحة الدماغ وقدراته الإدراكية، مثل: الذاكرة، والتركيز.

البيض

يعد البيض غذاءً فعالًا للدماغ فهو يساعد على التركيز بالإضافة إلى زيادة القدرات المعرفية الأخرى.
 
 

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