مشروبات تقوي الذاكرة لطلبة الثانوية العامة في الامتحانات

كتبت رانيا عامر

من أخطر العادات التي يرتكبها طلبة الثانوية العامة أثناء الامتحانات هي قلة النوم وسوء التغذية وقلة شرب المياه، والسوائل الطازجة، كل ذلك يعرضهم الي ارتفاع معدلات التوتر والقلق وذلك وفقا لما نشره موقع Educationworld.

ونصح الأطباء طلاب الثانوية العامة عدة نصائح منها اتخاذ القسط الكافي من النوم ،وذلك يقلل الشعور بالتوتر أثناء الامتحانات، بالإضافة الي اتباع نظام غذائي سليم غني بالعناصر الغذائية التي تحتوي علي البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تزيد من مستوي التركيز ومعدلات الطاقة لدي هولاء الطلبة .

مشروبات تقوي الذاكرة لدى الطلبة 1.شرب المياه من أهم الأشياء التي يتجاهلها الطلبة خلال الامتحانات عدم شرب كمية كافية من الماء. هذه ليست عادة صحية. أثناء المذاكرة أو حفظ الدروس، من الطبيعي أن تشعر بالعطش. إذا تم رفضه أو إهماله ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تهيج ولن يتمكنوا من التركيز. كما تتطلب خلايا الدماغ طاقة أكثر بمرتين من الخلايا الأخرى في الجسم ، كما أن الماء يوفر هذه الطاقة بشكل أكثر فاعلية من أي مادة أخرى. لذلك يجب على الطلاب دائمًا الاحتفاظ بزجاجة ماء معهم أثناء الامتحان ، وإشباع العطش وشرب كمية كافية من الماء.

ينصح العديد من الأطباء بشرب 1.5 لتر من الماء يوميًا.

2.الشاي الأخضر والسوائل الطبيعية

يعتبر الشاي الأخضر بديلاً جيدًا للخيارات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين لأنه يوفر مضادات الأكسدة ويعزز تركيز الطلاب.

3. تجنب شرب القهوة يجب على الطلاب قدر الإمكان تجنب شرب القهوة. جرب سوائل طبيعية صحية بدلًا من ذلك.