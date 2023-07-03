نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. نائب وزير التعليم: جار مراجعة النتيجة قبل اعتمادها
الصحة: حملة 100 يوم صحة هى بداية الطريق لمستقبل خالى من الأمراض
مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن
ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7 فلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي على المدينة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7 فلسطينيين بينهم 3 شهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على المدينة، مرجحة ارتفاع حصيلة الشهداء بسبب وجود إصابات حرجة.
تنسيق الجامعات 2023.. إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بكليات التمريض والتربية
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وفاة الممثل الشاب أحمد قنديل مجسد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى الاختيار 2
توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، الممثل الشاب أحمد قنديل عن عمر ناهز 36 عاماً، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر اليوم، الاثنين، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفنة فى مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.
ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
سعر الذهب يواصل تراجعه اليوم الاثنين.. والجرام عيار 21 يسجل 2220 جنيها
رباعى مصرى بالتشكيل المثالي لبطولة أفريقيا تحت 23 عاما وإبراهيم عادل الأفضل
اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رباعي منتخب مصر الأولمبي ضمن التشكيل المثالي لمجموعات أمم أفريقيا تحت 23 عاما. وكشف كاف عن قائمة أفضل 11 لاعبا بعد اختتام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.
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