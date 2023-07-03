نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصاباً من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن. نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. نائب وزير التعليم: جار مراجعة النتيجة قبل اعتمادها قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه يتم الآن مراجعة نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات والشعب، قبل اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، موضحا أنه يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الوزير وبعد توقيع المسئولين عنها فى الكنترولات. الصحة: حملة 100 يوم صحة هى بداية الطريق لمستقبل خالى من الأمراض قالت وزارة الصحة والسكان إن حملة 100 يوم صحة هي بداية الطريق لمستقبل خالي من الأمراض وطالبت المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان علي صحتهم . مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 9 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة.

ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7 فلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي على المدينة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7 فلسطينيين بينهم 3 شهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على المدينة، مرجحة ارتفاع حصيلة الشهداء بسبب وجود إصابات حرجة. تنسيق الجامعات 2023.. إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بكليات التمريض والتربية يبدأ مكتب التنسيق لقبول الطلاب بالجامعات، تطبيق إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بالنسبة لشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية، فى تنسيق الجامعات 2023/2023، وذلك بالنسبة للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وفاة الممثل الشاب أحمد قنديل مجسد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى الاختيار 2 توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، الممثل الشاب أحمد قنديل عن عمر ناهز 36 عاماً، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر اليوم، الاثنين، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفنة فى مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

سعر الذهب يواصل تراجعه اليوم الاثنين.. والجرام عيار 21 يسجل 2220 جنيها

تواصل أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين تراجعها، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2220 جنيها للجرام مقابل 2230 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

رباعى مصرى بالتشكيل المثالي لبطولة أفريقيا تحت 23 عاما وإبراهيم عادل الأفضل