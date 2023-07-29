موفد أزهر الإسكندرية يتابع امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، وأحمد الجمال موفد قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الإعدادي والثانوي، حيث يؤدى اليوم طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الإعدادي مادتى اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

كما يؤدى طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي الأدبى مادتى القرآن الكريم، والفرنساوي، والقسم العلمى، القرآن الكريم والفيزياء.

وشملت الجولة إدارة العامرية لمتابعة بعض معاهدها منها معهد المدينة المنورة وتم المرور على معهد همام عبد الجواد لتفعيل المقرأة في المشروع الصيفي، مؤكدين على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملأه الهدوء والاستقرار والطمئنينة.

واطمأن أيضا على عدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات فى الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج.