أولى الثانوية الأزهرية للمكفوفين بالشرقية سبق تكريمها من شيخ الأزهر لحفظها القرآن الكريم

عمت الفرحة منزل أسرة الطالبة إيمان وائل غريب، الحاصلة على مركز أول الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة الشرقية للمكفوفين، بمجموع 529 درجة بنسبة 83.97 %.

أكدت إيمان وائل بنت قرية منشأة صهره التابعة لمركز ديرب نجم، أن توفيق الله ودعم أسرتها والمعلمين بالمعهد، كان السبب فى تفوقها، أنها تطمح فى الالتحاق بكلية علوم القرآن بجامعة الأزهر.

وأضافت أنها سبق وكرمها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هى وشقيقها محمد ضمن الفائزين بمسابقة حفظة القرآن الكريم لعام 2023، هو الأمر الذى كان دافعا أساسيا لديها طوال الشهور الماضية، من أجل مواصلة التفوق الدراسى، لتكون ضمن قائمة الأوائل ويكرمها شيخ الأزهر للمرة الثانية الذى تعتبره قدوة لها.

وكان الشقيقان إيمان وائل غريب ومحمد وائل غريب، قد حازا على مراكز مقدمة فى مسابقة الأزهر لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى الجمهورية للعام 2023.

حيث حازت إيمان وائل غريب على المركز الرابع فى المستوى الأول فى بالمسابقة، وفاز محمد وائل غريب بالمركز الأول فى المستوى الثانى، كما حصل شقيقها محمد على مركز أول الشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوى المحافظة.

بدأت الطالبة المتفوقة حفظ القرآن فى السادسة من عمرها وأتمت حفظه كاملا فى عامين، ودرست التجويد والأحكام والقراءات العشرة الصغرى وحصلت على الإجازة وهى بنت الثانية عشرة، وحاليا تدرس القراءات الكبرى مع الشيخ ناصر رجب.

الدكتور السيد الجنيدى مدير منطقة الشرقية الأزهرية، قد أعلن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالجمهورية من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى أوائل المحافظة.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الشرقية هم فاطمة عصام زكريا معهد محمد بخيت جويفل وحصلت على المركز الخامس مكرر أدبى بالعاشر من رمضان بنسبة 96 %

ويوسف عمر عبد العزيز الجديدة منيا القمح، علمى العاشر مكرر، وحصل على نسبة 99.54 %.

محمود حسن السيد حسن معهد كفر صقر، علمى الرابع مكرر وحصل على نسبة 99.69 %.

الأوائل على مستوى منطقة الشرقية هم كل من:-

القسم العلمى حسين السيد محمد حسين- كفر صقر، عمر عمر عبد العزيز- الجديدة

، پسری إبراهيم مدبولی- الزقازيق، حاتم السيد بدراوى، محمد محمد محمد محمد المحروس "

القسم الأدبي" عصام زكريا محمد حامد، عيد قطب عيد، إبراهيم أحمد حسن الراوي

، علاء الدين محمد محمود موسى، عصام فاروق محمد

قسم الأدبى (كفيف) إيمان وائل غريب نصر، إبراهيم سليم عبد المنعم المحمودية، فداء السيد منشأة أو عمر.