مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم أتوبيس ودراجة نارية بالطريق الساحلى فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى مسن مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم دراجة نارية مع أتوبيس سياحي على الطريق الدولى الساحلى بناحية جمصة بسبب السرعة الزائدة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مأمور قسم جمصة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بموتوسيكل أمام جامعة الدلتا علي الطريق الدولي الساحلي، مما أدي إلي وفاة: محمد رزق الديسطي 62 سنة من المستعمرة الشرقية، وإصابة محمد حامد أبو زيد 25 سنة من المستعمرة الشرقية.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف، وتم إيداع المتوفي في مشرحة مستشفى جمصة، والمصاب إلي مستشفي جمصة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.