مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شخص مصرعه وأصيب شخص آخر، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بالطريق الزراعي، على كوبري نجع الحي بالأشراف بقنا، تم الدفع بسيارتي إسعاف.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بالطريق الزراعي، على كوبري نجع الحي بالأشراف، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف لنقل الجثة والمصاب للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام والمصاب لتلقي العلاج اللازم.