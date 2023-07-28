اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 12:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا

الجمعة، 28 يوليو 2023 10:59 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه وأصيب شخص آخر، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بالطريق الزراعي، على كوبري نجع الحي بالأشراف بقنا، تم الدفع بسيارتي إسعاف.
 
تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بالطريق الزراعي، على كوبري نجع الحي بالأشراف، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف لنقل الجثة والمصاب للمستشفى.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام والمصاب لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شخص

حادث تصادم

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة