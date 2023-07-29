مصرع شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة في الدقهلية

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بمصرع شخص خلال مشاجرة بقرية كفر الترعة القديم دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع شاب يدعى علي محمد رزق، ويبلغ من العمر 17 عامًا، مقيم بقرية كفر الترعة القديم بشربين، وذلك خلال مشاجرة مع آخر بالقرية، وسدد لها طعنة نافذة نقل على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات