ضبط 491 بطاقة تموينية ودقيق بلدى مدعم فى حملة على المخابز بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، فجر اليوم حملة تموينية علي عدد من المخابز في نطاق مركز شربين، وذلك لمتابعة إنتاج الخبز المدعم ووصول الدعم لمستحقيه، وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية، حيث تشكلت الحملة من محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، إيهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 11 : 22 جرام، عدد 2 محضر تجميع بطاقات تموينية باجمالى 491 بطاقة وتم التحفظ عليهم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، 2 محضر تصرف في إجمالى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 1 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 1 محضر عدم تمكين الحملة من أداء عملها، عدد 1 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، 1 محضر انتهاء من الإنتاج

وفى سياق متصل تم ضبط 32 شيكارة دقيق بلدى مدعم داخل إحدى المخازن، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين والحفاظ على الدعم ووصوله لمستحقيه.