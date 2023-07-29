لو بتعانى من صعوبة التركيز.. أضف 6 عناصر غذائية إلى نظامك اليومى

ضباب الدماغ هو مصطلح يستخدم لوصف حالة تتميز بالشعور بالارتباك العقلي، وصعوبة التركيز أو تذكر الأشياء، قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من ضباب الدماغ أيضًا بالخمول، ويواجهون صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة، ويعانون من انخفاض الوظيفة الإدراكية، وفقًا لبعض الدراسات ، قد يكون لقلة الأكل تأثير سلبي على الوظيفة الإدراكية ويسبب أعراضًا مثل ضباب الدماغ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن قلة تناول الطعام تزيد من فرصتك في الإصابة بنقص التغذية ، وإليك قائمة بالعناصر الغذائية ، والتي يمكن أن يتسبب نقصها في ضباب الدماغ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
لو بتعانى من صعوبة التركيز.. أضف 6 عناصر غذائية إلى نظامك اليومىالسبت، 29 يوليو 2023 01:00 م
التركيز
كتبت ميرفت رشاد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
7 نصائح لزيادة مستويات التركيز عند الأطفالالأحد، 09 يوليو 2023 10:00 ص
أعراض نقص أوميجا 3 في جسمك.. منها ضعف التركيز والذاكرةالأحد، 02 يوليو 2023 05:00 م
كيف يؤثر النظام الغذائى على ذاكرتك وتركيزك؟السبت، 01 يوليو 2023 12:00 ص
لطلاب الثانوية العامة.. تناول عين الجمل للحفاظ على تركيزك فى الامتحاناتالجمعة، 16 يونيو 2023 10:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة