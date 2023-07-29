لو بتعانى من صعوبة التركيز.. أضف 6 عناصر غذائية إلى نظامك اليومى

كتبت ميرفت رشاد



6 عناصر غذائية يمكن أن تساعد في تقليل ضباب الدماغ: 1. أحماض أوميجا 3 الدهنية أوميجا 3 مفيدة لصحة الدماغ ، توجد في الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين، يمكنك أيضًا زيادة تناولك عن طريق تناول بذور الشيا وبذور الكتان والجوز والأطعمة المدعمة مثل البيض والحليب بدلاً من ذلك ، تتوفر مكملات أوميجا 3 أيضًا. ضباب الدماغ هو مصطلح يستخدم لوصف حالة تتميز بالشعور بالارتباك العقلي ، وصعوبة التركيز أو تذكر الأشياء، قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من ضباب الدماغ أيضًا بالخمول، ويواجهون صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة، ويعانون من انخفاض الوظيفة الإدراكية، وفقًا لبعض الدراسات ، قد يكون لقلة الأكل تأثير سلبي على الوظيفة الإدراكية ويسبب أعراضًا مثل ضباب الدماغ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن قلة تناول الطعام تزيد من فرصتك في الإصابة بنقص التغذية ، وإليك قائمة بالعناصر الغذائية ، والتي يمكن أن يتسبب نقصها في ضباب الدماغ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".أوميجا 3 مفيدة لصحة الدماغ ، توجد في الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين، يمكنك أيضًا زيادة تناولك عن طريق تناول بذور الشيا وبذور الكتان والجوز والأطعمة المدعمة مثل البيض والحليب بدلاً من ذلك ، تتوفر مكملات أوميجا 3 أيضًا.

2. فيتامينات ب تلعب فيتامينات B ، وخاصة B6 و B9 (حمض الفوليك) و B12 ، دورًا مهمًا في وظائف المخ تشمل الأطعمة الغنية بفيتامينات ب الخضار الورقية والحبوب الكاملة والبقوليات والبيض ومنتجات الألبان واللحوم والمأكولات البحرية. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر الحبوب المدعمة مصدرًا جيدًا، إذا لزم الأمر ، يمكنك أيضًا التفكير في تناول مكمل B المركب.

3. فيتامين د ارتبطت المستويات المنخفضة من فيتامين د بالتدهور المعرفي وضباب الدماغ، يمكنك زيادة مدخولك عن طريق تعريض بشرتك لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة تقريبًا في اليوم ، أو تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل ، أو تناول مكملات فيتامين د.

4. المغنيسيوم مستويات المغنيسيوم الكافية ضرورية لوظيفة الدماغ المثلى، تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم السبانخ واللوز والكاجو والأفوكادو والبقوليات والحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة، تتوفر مكملات المغنيسيوم أيضًا إذا لزم الأمر .

5. مضادات الأكسدة تساعد مضادات الأكسدة في حماية خلايا الدماغ من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ، وبالتالي تقليل ضباب الدماغ، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التوت (مثل العنب البري والفراولة) والشوكولاتة الداكنة والجوز والفاصوليا والخرشوف والبطاطس، سيؤدي دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي إلى زيادة تناول مضادات الأكسدة بشكل طبيعي.