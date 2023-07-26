لا تتجاهلها.. اعرف أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تختلف علامات ضربة الشمس من شخص لآخر، في أغلب الأحيان تشمل تسارع التنفس، والارتباك، والتشنجات، والدوخة ، وجفاف الجلد أو احمراره، والصداع، والغثيان والتلعثم في الكلام، والسلوك غير المعتاد ، والقيء، وهذه علامات تحذير خطيرة وتتطلب عناية طبية فورية، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.



ضربة الشمس والأطفال يشعر الأطفال بالحرارة والرطوبة أسرع وأكثر حدة من البالغين. لديهم أيضًا صعوبة في التهدئة، وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن أن ترتفع درجة حرارة جسم الأطفال بمعدل ثلاث إلى خمس مرات أسرع من البالغين.

كما يفقد الأطفال الحرارة بشكل أبطأ لأن حجم الدم لديهم أقل وآلية تعرق أقل تطوراً، مقارنة بالبالغين.



ماذا تفعل إذا أصيب شخص ما بضربة شمس؟

أثناء انتظار المساعدة الطبية ، انقل الشخص المصاب إلى مكان أكثر برودة للمساعدة في خفض درجة حرارة الجسم. يمكن إزالة الملابس الزائدة غير الضرورية. يمكن استخدام أقمشة / إسفنجات أو مراوح مبللة على البارد لتبريد أجسامهم. يمكن أن يساعد ذلك في أن تكون الأوعية الدموية الكبيرة أقرب إلى سطح الجلد ، وبالتالي تساعد في فقدان الحرارة بشكل أسرع. إذا كان الشخص المصاب واعيًا وقادرًا على البلع ، اعطه سوائل باردة ليشربها ، مثل الماء أو مشروبات رياضية.



الوقاية من ضربة الشمس من المهم تجنب الإصابة بضربة شمس في المقام الأول. لا تخطو في الهواء الطلق في ساعات الذروة بين الساعة 10 صباحًا و 2 مساءً. حاول أداء التمرين في وقت مبكر أو متأخر من اليوم عندما يكون الجو باردًا.

ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن. إذا كنت تخطو في الهواء الطلق ، قلل من خطر الإصابة بحروق الشمس باستخدام قبعة ونظارات شمسية واسعة الحواف. لا تنس استخدام واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس 15 على الأقل. اشرب الكثير من السوائل طوال اليوم.