صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة الديمقراط الصحية على مدار يومين بالمجان

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، فعاليات قافلة طبية على مدار يومين فى وحدة الديمقراط الصحية التابعة لمدينة أرمنت، وذلك في إطار اهتمام مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بتلبية الاحتياجات الغير ملباه بالمناطق المحرومة من الخدمة.

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إنه نظمت المديرية القافلة الطبية في وحدة الديمقراط الصحية التابعة لمدينة أرمنت، وذلك تزامناً مع مبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة، مشيراً إلى أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة في اليومين في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.

ويضيف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه خلال فعاليات القافلة الطبية قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

فيما نظمت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر قافلة طبية على مدار الـ48 ساعة الماضية داخل وحدة توماس٣ إدارة إسنا، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة، حيث يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة للحالات بما يقارب 1030 حالة على مدار اليومين في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.



صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة الديمقراط الصحية



فحص الأطفال خلال فعاليات القافلة الطبية بأرمنت