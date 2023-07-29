تعرف على تفاصيل دعم المواطنين وفحص آلاف الحالات بحملة 100 يوم صحة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، ومدير رعاية الأمومة والطفولة، أن إجمالي عدد الحالات المترددة لتلقي خدمات مبادرة "100 يوم صحة"، على مدار الشهر الماضي بلغ 12825 حالة بواقع 58360 خدمة، تضمنت 2648 حالة بمبادرة صحة المرأة، و1314 حالة بمبادرة المسح السمعى للمواليد، و5815 حالة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، و1460 حالة بمبادرة صحة الأم والجنين، و1588 حالة بمبادرة المقبلين على الزواج، وذلك فى ضوء تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة " على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضافت الدكتورة حنان صالح، فى بيان صحفى، أنه بلغ عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة 20834 حالة، وبلغت زيارات الرائدات 26982، مشيرة إلى أنه تم المرور على 920 منشأة غذائية و203 محطة مياه شرب و7 محطات صرف صحي، بينما بلغ عدد الأطفال المطعمين 178180 طفل.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة 100 يوم صحة تستهدف نشر التوعية الصحية وتقديم خدمات الكشف المبكر لمبادرات ( دعم صحة المرأة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة) وتقوم المبادرة أيضا بمتابعة أعمال المسح الميدانى لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومحطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي وحمامات السباحة إلى جانب تقديم خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة و توجيهها لتلقي العلاج المناسب.

ومن جانبه أكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر على تفعيل كافة سبل التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من مبادرة 100 يوم صحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ولضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية اللائقة للمواطنين.