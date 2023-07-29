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تنسيق الجامعات.. المرحلة الأولى للتنسيق بعد إعلان نتيجة الثانوية بـ72 ساعة

السبت، 29 يوليو 2023 07:00 ص
تنسيق الجامعات.. المرحلة الأولى للتنسيق بعد إعلان نتيجة الثانوية بـ72 ساعة تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023 / 2024 أعماله والترتيبات استعدادا لانطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023.
 
ويتأهب القطاع لإعلان نتيجة الثانوية العامة تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى للاستعداد المبكر لكل ما يخص تنسيق القبول بالجامعات.
 
وفى هذا الإطار كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن مكتب التنسيق يواصل العمل طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية والأسبوعية، ولا يوجد إجازة فى مكتب التنسيق ، استعدادا لانطلاق تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.
 
وقال السيد عطا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من المتوقع إطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم، ثم تقوم الوزارة بإرسال نسخة النتيجة لوزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق تمهيدا لعمل شرائح المجموع وتحديد الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق. 
 
وعلى جانب أخر يواصل موقع التنسيق اتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة فى التقدم لاختبارات القدرات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك والتى تضم كليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس).
 

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