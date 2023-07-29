تعرف على موعد التقديم للمدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب القدامى والجدد

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، موعد التقديم للطلاب القدامى وطلاب الثانوية العامة وفقا للخطة التى تم وضعها من قبل وزارة التعليم العالي للعام الدراسى الجديد .

ويبدأ التقديم للطلاب القدامى للمدينة الجامعية بالإسكندرية طلبه وطالبات إلكترونيا من1 أحتى 31 أغسطس المقبل، من خلال الموقع الرسمى للمدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية.

ويتم فتح التقديم الكترونيا لطلاب الثانوية العامة الجدد من 26 أغسطس حتى 21 سبتمبر القادم ، وتقديم كافة البيانات اللازمة من خلال الموقع الإلكترونى للمدينة.

بينما يتم فتح باب التقديم للمدن الجامعية بالإسكندرية ورقيا للطلاب القدامى بدءا من 22 أغسطس حتى 7 سبتمبر القادم ، بينما يتم تقديم لطلاب الثانوية العامة من 2 سبتمبر حتى 21 سبتمبر .