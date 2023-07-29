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تنسيق 2023.. استمرار التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية بموقع التنسيق

السبت، 29 يوليو 2023 09:19 ص
تنسيق 2023.. استمرار التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية بموقع التنسيق مكتب تنسيق - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم السبت، فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك للتسجيل والتقدم عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

ومن المقرر أن يستمر باب التسجيل، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل بدلا من 27  يوليو الجارى، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، وتعويضًا عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري.

وتُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس).

 


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