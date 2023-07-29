بايدن يراقب ارتفاع سعر البنزين في أمريكا.. و"CNN" ترجح اللجوء لروسيا لحل الأزمة

كتبت : نهال أبو السعود

أكد مسئول في الإدارة الأمريكية لشبكة سي ان ان، أن البيت يراقب ارتفاع أسعار الوقود بعناية شديدة حيث يطلع كبار المستشارين، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بانتظام على الوضع.

ووفقا للتقرير، إذا ارتفعت الأسعار إلى مستوى يرى بايدن أن الاستجابة ضرورية، فقد تختار الإدارة الأمريكية إما التوقف عن شراء النفط من السوق المفتوحة لإعادة ملء احتياطيات الطوارئ في البلاد أو السعي للحصول على إنتاج أعلى من أكبر منتجي النفط العالميين مثل روسيا.

ولا يزال من غير الواضح ما هو مستوى السعر الذي قد يؤدي إلى مثل هذه الاستجابة، في حين أن أسعار الوقود حاليا هي أقل بكثير مما كانت عليه في الصيف الماضي إذ كان المتوسط ​​الوطني بأمريكا أعلى بمقدار 54 سنتًا عن العام الماضي.

ويلقي المحللون باللوم على مزيج من تخفيضات الإمدادات النفطية المتزايدة من قبل أوبك وروسيا، والحرارة الشديدة بالإضافة إلى وضع الاقتصاد العالمي.

سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة اعلي زيادة يومية الثلاثاء الماضي، حيث ارتفعت أسعار البنزين بمقدار 4 سنتات أمس الثلاثاء، لتصل إلى 3.64 دولار ، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ يونيو العام الماضي، وفقا لجمعية السيارات الأمريكية.

واستغل الجمهوريون ارتفاع الأسعار لمهاجمة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيين خلال انتخابات التجديد النصفي العام الماضي، ووصلت معدلات قبول أداء بايدن الى ادنى معدلاتها خلال تلك الفترة حيث بلغ الإحباط بشأن أسعار الغاز ذروته.

وبينما ألقى الجمهوريون باللوم في ارتفاع الأسعار على سياسات الطاقة التي تتبعها ادارة بايدن ، أشار خبراء الصناعة إلى أن الصناعة لا تزال تتعافى من اثار COVID-19 والتضخم العالمي والغزو الروسي لأوكرانيا.

وفقا لصحيفة ذا هيل، لا تزال أسعار الغاز أعلى مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2021، لكن الانخفاض المستمر منذ أسعار الصيف الماضي كان عاملاً رئيسياً في انخفاض التضخم خلال نفس الفترة.