"أموال الصين" تلاحق بايدن.. ورئيس النواب: سيناريو العزل غير مستبعد

كتبت: نهال أبو السعود

تتصدر الأعمال التجارية لهانتر بايدن وتورط والده الرئيس الأمريكي جو بايدن فيها، قائمة تحقيقات مجلس النواب بالكونجرس الذي يسيطر عليه الأغلبية من الجمهوريين.

في مقابلة مع فوكس نيوز أمس الاثنين، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنه يتوقع تحقيقات الحزب الجمهوري في مجلس النواب في الأنشطة التجارية الخارجية لعائلة الرئيس بايدن خاصة نجله أن ترقى إلى مستوى تحقيق العزل.

وأشار مكارثي لتصريحات بايدن عندما كان بايدن يترشح لمنصب الرئيس حيث أخبر الجمهور أنه لا علاقة له باعمال نجله التجارية ولم يتحدث معه بشانها، وقال مكارثي: "الرئيس قال ان عائلته لم تتلقى دولارا من الصين.. وهو ما نثبت أنه غير صحيح".

تحدث مكارثي أيضًا عن اثنين من المبلغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب الأمريكية، زعما أن المدعين العامين أبطأوا في التحقيق في جرائم هانتر بايدن الضريبية ، ووجدت تحقيقات مجلس النواب الجمهوري أن ملايين الأموال الأجنبية انتقلت عبر شركات وهمية إلى أفراد عائلة بايدن وشركائها.

وتابع رئيس النواب الجمهوري: "لقد تابعنا فقط حيث نقلتنا المعلومات ، هذا يرتقي إلى مستوى تحقيق المساءلة ، والذي يوفر للكونجرس أقوى سلطة للحصول على بقية المعرفة والمعلومات المطلوبة"

وأضاف مكارثي: "لأن هذا الرئيس استخدم أيضًا شيئًا لم نشهده منذ ريتشارد نيكسون وهو استخدام تسليح الحكومة لإفادة عائلته وحرمان الكونجرس من القدرة على الإشراف".

تأتي تصريحات مكارثي بشأن عزل بايدن بعد أيام من إصدار السناتور الجمهوري تشاك جراسلي ورئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر نموذج لمكتب التحقيقات الفيدرالي وثق مزاعم لم يتم التحقق منها بشأن فساد ناشئ عن عمل هانتر بايدن مع شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما.

لم يستخدم مكارثي هذه المزاعم غير المثبتة كأساس لتحقيق المساءلة ، لكن الإفراج عنها زاد من شكوك الجمهوريين في التعاملات التجارية الأجنبية.

أيضا ذكرت صحيفة نيويورك بوست الإثنين، أن ديفون آرتشر، مساعد هانتر بايدن السابق ، يخطط لإخبار لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب في جلسة مغلقة هذا الأسبوع أن هانتر بايدن اجري مكالمة مع والده جو الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس حينها عن طريق مكبر الصوت خلال اجتماعات مع شركاء أعمال أجانب.