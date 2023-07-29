اليوم السابع
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المغنيسيوم ضروري للنساء.. بيقلل آلام الحيض ويدعم صحة العظام

السبت، 29 يوليو 2023 01:00 ص
المغنيسيوم ضروري للنساء.. بيقلل آلام الحيض ويدعم صحة العظام الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم
كتبت ميرفت رشاد

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يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة خاصة للنساء، فهو يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية ، مما يوفر الراحة خلال تلك الأيام الصعبة، كما يدعم المغنيسيوم جودة النوم مما يساعد على الاسترخاء ، بالإضافة إلى ذلك ، يساهم هذا المعدن الحيوي في مكافحة الأمراض المزمنة ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الفوائد الصحية المذهلة للمغنيسيوم
 

- يقلل من آلام الدورة الشهرية :
 

ثبت أن المغنيسيوم يقلل بشكل فعال من آلام الدورة الشهرية (عسر الطمث)، وهو يعمل عن طريق إرخاء عضلات الرحم وتقليل إنتاج البروستاجلاندين ، وهي مركبات تساهم في تقلصات الدورة الشهرية.


 

- يحسن جودة النوم:
 

يعزز المغنيسيوم الاسترخاء ويساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، يلعب دورًا حيويًا في إنتاج الميلاتونين ، الهرمون الذي يتحكم في أنماط نومنا،من خلال ضمان المستويات المثلى من المغنيسيوم ، يمكنك دعم إنتاج الميلاتونين ، والذي يمكن أن يحسن نوعية النوم.


 

- يدعم صحة العظام:
 

المغنيسيوم ضروري لتحويل فيتامين د إلى شكله النشط، وهذا بدوره يدعم امتصاص الكالسيوم والتمثيل الغذائي ، بالإضافة إلى الوظيفة الطبيعية لهرمون الغدة الدرقية، النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام ، خاصة بعد انقطاع الطمث، يعتبر تناول المغنيسيوم الكافي أمرًا ضروريًا للحفاظ على عظام قوية وتقليل مخاطر هذه الحالات.


 

- يقلل من الالتهابات:
 

تم ربط انخفاض تناول المغنيسيوم بزيادة مستويات الالتهاب، يساعد المغنيسيوم في تقليل علامات الالتهاب ، مثل بروتين سي التفاعلي (CRP) والإنترلوكين 6، من خلال الحفاظ على الالتهاب تحت السيطرة ، يساهم المغنيسيوم في الشيخوخة الصحية وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.


 

- يقلل الأرق:
 

يعزز المغنيسيوم النوم الصحي من خلال دعم إنتاج حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA) ، وهو ناقل عصبي يعزز الاسترخاء والنوم، بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات النوم أو الأرق ، فإن ضمان مستويات كافية من المغنيسيوم قد يساعد في تحسين نوعية النوم ومدته.

 

 

 

 

 

 


المغنيسيوم

فوائد المغنيسيوم

النساء

الدورة الشهرية



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