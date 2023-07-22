تعرف على فوائد المغنيسيوم لصحتك

كتبت فاطمة خليل

المغنيسيوم معدن مهم لوظيفة الجسم، حيث يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على ضغط الدم طبيعيًا، وقوة العظام واستقرار ضربات القلب، فى السطور التالية نتعرف على فوائد المغنيسيوم لصحتك، بحسب موقع "web md" فوائد المغنيسيوم يقول الخبراء إن الكثير من الناس لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم. البالغين الذين يحصلون على أقل من الكمية الموصى بها من المغنيسيوم هم أكثر عرضة لارتفاع علامات الالتهاب.

وقد ارتبط الالتهاب بدوره بحالات صحية كبيرة مثل أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.أيضًا ، يبدو أن انخفاض المغنيسيوم عامل خطر لهشاشة العظام.

هناك بعض الأدلة على أن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والمعادن الأخرى يمكن أن يساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يستخدم المغنيسيوم عن طريق الوريد أو الحقن لعلاج حالات أخرى ، مثل تسمم الحمل ونوبات الربو الشديدة.

المغنيسيوم هو أيضا العنصر الرئيسي في العديد من مضادات الحموضة والملينات. من النادر حدوث نقص خطير في المغنيسيوم لكن هو أكثر احتمالا في الأشخاص الذين: لديهم مرض في الكلى

لديهم مرض كرون أو حالات أخرى تؤثر على الهضم

لديهم مشاكل في الغدة الجار درقية

تناول أدوية معينة لمرض السكري والسرطان

كبار السن