الرى تبحث مع اليونسكو أنشطتها فى أسبوع القاهرة للمياه

عقد المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط اجتماعا مع ممثلي مكتب اليونسكو بالقاهرة لمناقشة دور المنظمة في دعم مبادرة "AWARe" والأنشطة المقترح تنفيذها برعاية المنظمة بالنسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقدها خلال الفترة من 29 اكتوبر حتى 2 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

‫وتواصل حالياً السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الأسبوع ، والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" .

وأوضحت وزارة الرى أنه تم تلقى طلبات من 12 منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، حيث يجرى حاليا دمج هذه الفعاليات فى أجندة الأسبوع.

وأضافت أنه يتم وضع اللمسات النهائية بالشراكة مع أحد الشركات المتخصصة على المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه والتى ستشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع ، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع .

وفيما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع أوضحت الوزارة أن اللجنة العلمية للأسبوع قد انتهت من تقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لاختيار الأفضل منها، حيث تم قبول 109 ملخصات، وجارى حالياً تقييم الملخصات المطولة لاختيار الافضل منها ، مضيفاً أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال 5 جلسات فنية متخصصة في محاور "المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة" .



