اليوم السابع
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الآلاف من السكان والسياح فى جزيرة صقلية بدون كهرباء بسبب موجة الحر

السبت، 29 يوليو 2023 07:20 م
الآلاف من السكان والسياح فى جزيرة صقلية بدون كهرباء بسبب موجة الحر درجات الحرارة
وكالات

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ترك مئات الآلاف من السكان والسياح فى جزيرة صقلية، بدون كهرباء لعدة أيام، فضلا عن اندلاع حرائق غابات فى الجزيرة ذاتية الحكم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتواجه أجزاء من الجزيرة، بما فى ذلك مدن مثل سيراكيوز وكاتانيا وإتنا، انقطاع التيار الكهربائى المتداول، الذى أثر بدوره على إمدادات المياه الخاصة بهم، كما أفاد مسؤول محلى بالجزيرة، بأن المنطقة كانت تخبز تحت حرارة شديدة لعدة أيام متتالية، دون راحة فى الأفق.

ويؤثر انقطاع التيار الكهربائى على قدرة رجال الإطفاء على أداء وظائفهم، مما يجعل السكان المسنين والمرضى أكثر عرضة للخطر.

وقال ماسيميليانو روسو، مسؤول فى كاتانيا، لـ"ميل أونلاين": "الوضع صعب للغاية وكبار السن يعانون كثيرا، حتى المطاعم أجبرت على الإغلاق بسبب نقص الكهرباء، وفى الوقت الحاضر، لم يتم اتخاذ أى إجراء كبير لمساعدة المدينة.

وتسببت الحرارة فى ارتفاع درجة حرارة الأسفلت إلى 122 درجة فهرنهايت فى بعض الأماكن، مما أدى إلى ذوبان كابلات الطاقة تحت الأرض.

وقال رئيس بلدية سيراكيوز، فرانشيسكو إيطاليا، لصحيفة "لا صقلية" إن مئات الفنيين يعملون على إصلاح المشكلة وتركيب كابلات جديدة بعد أن اعتقدوا أن انقطاع التيار الكهربائى نتج عن "الحمل الكهربائى المفرط"، وطلبت إيطاليا من «القوات المتطوعة أن تكون قادرة على دعم المواطنين الهشين فى حالة الحاجة".


درجات الحرارة

الكهرباء

انقطاع التيار الكهربائى

حرائق الغابات



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