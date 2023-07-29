"إي إف جي" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة بتداولات بـ4.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 31.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 722.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 615.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.7%.

وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 615.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.7%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 462.8 مليون جنيه بنسبة 3.5%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 434 ملايين جنيه بنسبة 3.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 432.9 مليون جنيه، 415.4 مليون جنيه، بنسبة 3.3%، 3.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.