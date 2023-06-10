ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.."إى إف جى هيرميس" تنفذ تداولات بـ4.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.5%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.37 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 1.33 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.23 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%، شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.09 مليار جنيه بنسبة 4.4%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.072 مليار جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، وبلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 985.2 مليون جنيه، 864.7 مليون جنيه، بنسبة 4%، 3.5% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17521.36 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.03% ليغلق عند مستوى 3652.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.23% ليغلق عند مستوى 5333.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 21001.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.65% ليغلق عند مستوى 4582.36 نقطة.