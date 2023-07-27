اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 03:30 م
أكرم القصاص
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.33% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 27 يوليو 2023 02:54 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.33% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.179 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 17339 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 20910 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7256 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة.

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