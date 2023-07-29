اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة غارب

السبت، 29 يوليو 2023 12:37 م
إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة غارب اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، حيث تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج، وتم تحرير محضرا  بالواقعة .
 
كان ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 2 بعد المدخل الشمالى لمدينة الغردقة فى اتجاه رأس غارب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.
 
وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعا إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

حوادث الطرق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة