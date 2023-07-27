مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة - رأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الزعفرانة - رأس غارب"، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب، وإيداع الجثث بثلاجة حفظ الموتى لحين التصريح بالدفن.



كان ورد بلاغ لغرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بطريق الزعفرانة - رأس غارب على الفور تم دفع سيارات الاسعاف من أقرب نقطة اسعاف إلى الحادث.



وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 5 مواطنين وإصابة اثنين آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وتم حفظ الجثث بثلاجة حفظ الموتى لحين التصريح بالدفن.