8 فوائد للعنب الأسود.. من صحة الشعر إلى الوقاية من السكرى

كتبت ميرفت رشاد

العنب الأسود ،يشتهر بلونه الأرجواني الغامق، مما يجعله يبدو أسود تقريبًا، يأتي لونه المميز من صبغة الأنثوسيانين وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التى توجد أيضًا في الفواكه والخضراوات الأخرى ذات الألوان الداكنة مثل العنب البري والتوت والباذنجان، قد يكون لهذا آثار إيجابية على صحة القلب والأوعية الدموية والعصبية ، وكذلك يساعد في الوقاية من مرض السكري والسرطان، وإليك الفوائد الصحية الهائلة لدمج العنب الأسود في نظامك الغذائي ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

الفوائد الصحية للعنب الأسود



1. قوة مضادات الأكسدة



العنب الأسود مليء بمضادات الأكسدة القوية التي تتجاوز ما تجده في العنب الأخضر أو ​​الأحمر ، تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا مهمًا في حماية خلاياك من التلف ومحاربة الأمراض مثل مرض السكري ومرض الزهايمر وباركنسون والسرطان وأمراض القلب.

2. فوائد نمو الشعر



يفيد العنب الأسود شعرك أيضًا، تشير الدراسات العلمية الناشئة إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب الأسود قد تعزز نمو الشعر، تساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي وزيادة كثافة الشعر .

3. صحة القلب



الريسفيراترول والأنثوسيانين من مضادات الأكسدة القوية الموجودة في العنب، توفر مضادات الأكسدة هذه حماية استثنائية لقلبك ودماغك ، يساعد الأنثوسيانين الموجود في العنب الأسود أيضًا في الحماية من تصلب الشرايين ، وتراكم اللويحات في الشرايين من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات ، تساهم مضادات الأكسدة هذه في فوائد صحية للقلب.

4. صحة الدماغ



العنب الأسود مفيد للدماغ لأنه يحتوي على ريسفيراترول ، والذي يمكن أن يساعد في إبطاء مرض الزهايمر ، قد يساعد في الحفاظ على ذاكرتك حادة ، أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات التي أجريت على الفئران المعالجة بالريسفيراترول تحسنًا في الذاكرة ووظائف المخ .

5. خصائص مكافحة السرطان



العنب الأسود ، بمضادات الأكسدة مثل ريسفيراترول والأنثوسيانين ، يمكن أن يعمل ضد السرطان ، على الرغم من أن ريسفيراترول يبدو واعدًا في مكافحة السرطان ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث على البشر، لا تنس أن قشر العنب يحتوي على أكبر قدر من ريسفيراترول ، لذا حافظ على سلامته لتحقيق أقصى استفادة من العنب الأسود.

6. تعزيز صحة الجلد



مرة أخرى ، يمكن لوفرة مضادات الأكسدة في العنب الأسود ، وخاصة الأنثوسيانين ، أن تحسن صحة الجلد، لقد ثبت أنها فعالة ضد سرطان الجلد وقد تساعد أيضًا في علاج مشاكل الجلد الطفيفة مثل حب الشباب ، يشبه العنب الأسود واقي الشمس الطبيعي لبشرتك ، حيث يحميها من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، وهذا يعني تقليل حروق الشمس والبقع الداكنة، بالإضافة إلى أنها تساعد في محاربة الشيخوخة المبكرة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية .

7. مكافحة مرض السكري



أظهرت الدراسات أن ريسفيراترول ينشط بروتينًا يسمى SIRT1 ، والذي بدوره يقلل من مقاومة الأنسولين ، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا إلى أن ريسفيراترول قد يحسن إفراز الأنسولين ويقلل من مقاومة الأنسولين ، مما قد يساعد في تقليل المضاعفات المرتبطة بمرض السكري .

8. فقدان الوزن



أظهر كل من ريسفيراترول ومشتقاته بتروستيلبين في العنب الأسود تأثيرات مضادة للسمنة في الدراسات المختبرية والحيوانية ، أنها تؤثر بشكل إيجابي على بكتيريا الأمعاء وتنظيم الطاقة، ثبت أن مسحوق العنب مصدر غني بالألياف والبوليفينول له تأثير إيجابي على ميكروبات الأمعاء وآلية الكوليسترول هذا يساعد في الهضم وتفتيت الطعام ، وإنتاج مواد كيميائية ومغذيات مفيدة، قد يساعدك هذا أيضًا على إنقاص الوزن بشكل طبيعي.