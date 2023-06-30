يحافظ على صحة القلب.. تعرف على فوائد تناول العنب

العنب من الفواكه الصيفية المفضلة لدى الكثيرين، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة والمهمة للجسم، وأيضا لديه طعم ومذاق مميز، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الفوائد التي تحل علي الجسم وفقا لموقع “webmed”. أكد التقرير أن العنب يحتوي علي الكربوهيدرات، والألياف، والدهون، وفيتامين سي، وأ، ونسبة جيدة من الحديد، ومضادات الأكسدة، وهذه العناصر الغذائية مهمة للجسم.
العنب
كتبت فاطمة ياسر
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