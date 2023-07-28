3 أضرار لتناول الكوارع.. زيادة معدلات الكوليسترول فى الدم أبرزها

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية ، إن الكوارع من الأكلات التى تحتوى على سعرات حرارية مرتفعة، وهى غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، وأهمها الكالسيوم، المغنيسيوم، الفسفور، الحديد، فيتامين A و K، الأحماض الدهنية، الزنك، المنجنيز، والسيلينيوم، وكذلك مصدر غني بالبروتين.

وأوضحت أن هناك العديد من فوائد الكوارع، منها:

1- تساعد على التئام الجروح وعدم ظهور علامات حمراء بالبشرة.

2- تعمل على محاربة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد، تعمل على ترطيب ونعومة البشرة، تمنح الجلد نضارة وحيوية.

3- تساعد في علاج اضطرابات الجهاز العصبي المختلفة ومنها القلق والاكتئاب.

4- - تمد الجسم بالأحماض الأمينية اللازمة لبناء البروتينات، ما يجعلها تساهم في حماية المفاصل.

5- تعمل على تخليص الجسم من السموم الموجودة به.

6- تعمل على تنشيط الدورة الدموية وإعادة بناء خلايا الجسم.

أما عن أضرار الكوارع، فقالت إنه كلما زاد تناول الكوارع عن المعدلات المناسبة، أحدثت ضررا لمن تناولها، حيث من الممكن أن تؤدى إلى:

1- ارتفاع معدل الكوليسترول في الجسم.

2- الإصابة بالسمنة.

3- ولأنها دسمه فيجب أن تتناول بحذر بالنسبة لمرضى القلب .