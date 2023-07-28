واشنطن تجدد التزامها بدعم جهود الصومال فى مكافحة تمويل الإرهاب

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جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم حكومة الصومال في جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب، الذي يقوض أمن الصومال القومي ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، إدراج عبد الولي محمد يوسف رئيس الشؤون المالية لتنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال، على لائحة الإرهابيين العالميين التي يحددها الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها.

وأفادت بأن "داعش الصومال" هو فرع التنظيم الإرهابي في إفريقيا الذي يُدِّر عائدات يوزعها "داعش" في جميع أنحاء القارة.

وبحسب البيان، يشارك تنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال في ابتزاز المؤسسات المالية والشركات المحلية ومقدمي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، مستغلًا نقاط الضعف في المؤسسات الصومالية لتمويل أنشطته، بما في ذلك من خلال الأموال عبر الهاتف المحمول والحوالات.