مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث سير بالطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز أبو حمص بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى دائرة مركز أبو حمص بالبحيرة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهما، وكذلك نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازمة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.