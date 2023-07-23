اليوم السابع
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الأحد، 23 يوليو 2023 09:04 م
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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعى في البحيرة

الأحد، 23 يوليو 2023 07:35 م
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعى في البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة "تومانية" بمركز أبو حمص بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

 

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة تومانية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى دائرة مركز أبو حمص

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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