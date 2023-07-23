إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعى في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة "تومانية" بمركز أبو حمص بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة تومانية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى دائرة مركز أبو حمص.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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