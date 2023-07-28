كيف تحافظ على أسنان بيضاء؟ طرق سهلة وبسيطة

كتبت إيناس البنا

بينما يلعب تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط دورًا أساسيًا في العناية بالأسنان، فإن بعض العادات يمكن أن تدمر جهودك لتحقيق أسنان ناصعة البياض والحفاظ عليها.

أشياء لا يجب عليك فعلها إذا كنت تريد أسنانًا بيضاء نظيفة



وفقًا لـموقع " onlymyhealth"، إليك ما عليك القيام به للحصول على أسنان بيضاء نظيفة.

تجنب الاستهلاك المفرط لمواد التلوين

إذا تناولت أطعمة ومشروبات معينة ، مثل القهوة والشاي والنبيذ الأحمر والمشروبات الغازية الداكنة والتوت يمكن أن تلطخ أسنانك"، وأوضح أن مثل هذه الأطعمة تحتوي على أصباغ يمكن أن تلتصق بمينا الأسنان ، مما يتسبب في تغيير لونها بمرور الوقت، لذلك ، تجنب الإفراط في تناول هذه المواد الملطخة ، وإذا كنت تنغمس في ذلك، اشطف فمك بالماء بعد ذلك أو استخدم ماصة لتقليل ملامسة أسنانك.

ابتعد عن التدخين والتبغ

هناك عادة أخرى يجب تجنبها إذا كنت تريد أن تكون أسنانك نظيفة وبيضاء وهي تجنب منتجات التبغ، من أن "القطران والنيكوتين الموجودان في التبغ يمكن أن يتركا بقعًا قبيحة وعنيدة على الأسنان ، بالإضافة إلى المشاكل التجميلية، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مختلفة في الأسنان ، مثل أمراض اللثة وسرطان الفم، واقترح أن الإقلاع عن التدخين وتعاطي التبغ لن يؤدي فقط إلى تحسين لون أسنانك ولكن أيضًا سيعزز صحة فمك بشكل عام.

عدم إهمال صحة الأسنان

ممارسات نظافة الأسنان المتسقة ، بما في ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا ، ضرورية للحفاظ على الأسنان البيضاء، إهمال هذه الإجراءات الروتينية يسمح بتراكم البلاك ، مما يعزز تغير لون الأسنان وتسوسها، لذا ، تأكد من استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وفرشاة ذات شعيرات ناعمة لتنظيف أسنانك بلطف وفعالية".

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحمضية



إذا كنت تستهلك أطعمة عالية الحموضة ، مثل الفواكه الحمضية والضمادات التي تحتوي على الخل ، فمن المحتمل أن تتلف أسنانك، يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة شديدة الحموضة إلى تآكل مينا الأسنان ، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتلطيخ والحساسية، في حين أن هذه الأطعمة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي ، فمن الأفضل تناولها باعتدال وشطف فمك بالماء بعد ذلك لمعادلة الحموضة.

تجنب الإفراط في استخدام منتجات التبييض



"يمكن أن يكون تبييض معجون الأسنان ، والشرائط ، وغيرها من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية فعالة عند استخدامها وفقًا للإرشادات. ومع ذلك ، فإن الاستخدام المفرط لهذه المنتجات أو استخدام منتجات لا ينصح بها أطباء الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تلف مينا الأسنان ، مما يؤدي إلى حساسية ونتائج تبييض غير متساوية، لذلك ، استشر طبيب أسنانك دائمًا قبل استخدام أي من منتجات التبييض".

كيف تحافظ على أسنانك بيضاء؟

يتجاوز الحفاظ على الأسنان البيضاء مجرد الجمال؛ إنه انعكاس لصحة الفم، يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط على إزالة البقع السطحية ومنع تراكم البلاك والجير، مما يضمن بقاء أسنانك صحية ومشرقة، بالإضافة إلى ذلك ، يساهم اتباع نظام غذائي متوازن واستهلاك أقل من الأطعمة والمشروبات التي تسبب تلطيخ الأسنان بشكل كبير في الحفاظ على بياض أسنانك.