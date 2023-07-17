كيف تحصل على أسنان بيضاء باستخدام مكونات طبيعية؟

كتب - حسام الشقويرى

تكلفة علاجات تبييض الأسنان في كثير من المراكز الطبية يمكن ان تلتهم الكثير من الميزانية الخاصة بشؤون المنزل ، الا انه يوجد بعض الطرق غير المكلفة لتبييض أسنانك باستخدام مكونات طبيعية وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

مكونات تبييض الأسنان

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند علاج طبيعي للعديد من مشاكل الأسنان، بما في ذلك تبييض الأسنان. يحتوي على حمض اللوريك الذي يمكن أن يساعد في إزالة البقع السطحية من الأسنان. لاستخدام زيت جوز الهند لتبييض الأسنان ، استخدم كمية صغيرة من زيت جوز الهند حول فمك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. تأكد من بصق زيت جوز الهند وشطف فمك جيدًا بالماء.

عصير الليمون

عصير الليمون عامل مبيض طبيعي ويمكن أن يساعد في تبييض أسنانك. ومع ذلك ، من المهم توخي الحذر عند استخدام عصير الليمون لتبييض الأسنان ، حيث يمكن أن يكون حامضيًا ويتلف مينا الأسنان. لاستخدام عصير الليمون في تبييض الأسنان ، اخلط كمية صغيرة من عصير الليمون مع صودا الخبز لتكوين معجون.

ضع المعجون على أسنانك واتركه لمدة دقيقة إلى دقيقتين قبل شطف فمك بالماء. تأكد من شطف فمك جيدًا ، لأن الحمض الموجود في عصير الليمون يمكن أن يتلف مينا الأسنان.

خل التفاح

خل التفاح هو عنصر طبيعي آخر يمكن أن يساعد في تبييض أسنانك. يحتوي على أحماض طبيعية يمكن أن تساعد في إزالة البقع السطحية ولمعان أسنانك. لاستخدام خل التفاح في تبييض الأسنان ، قم بتخفيفه بالماء وحرك المحلول حول فمك لبضع دقائق. تأكد من شطف فمك جيدًا بالماء بعد استخدام خل التفاح ، لأن الحمض الموجود في الخل يمكن أن يتلف مينا الأسنان .

الكركم

يمكن أن تساعد خصائص الكركم المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات في علاج الأسنان. يمكنك صنع عجينة عن طريق خلط بضع قطرات من زيت الخردل ورشة ملح مع نفس الكمية من الكركم. اغسل أسنانك بهذا المعجون لتحصل على الابتسامة اللامعة في وقت قصير. بعد ذلك اشطف فمك بالماء ونظف أسنانك بمعجون الأسنان.