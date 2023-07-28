غلق 9 فتحات مخالفة لتحويل 33 ألف فدان بـ"سهل الحسينية" فى بورسعيد لأرض زراعية

تمكنت حملة مكبرة لمحافظة بورسعيد، عن إزالة 9 فتحات مخالفة بجملة مساحة 90 متر مربع، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي.

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إنه في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية و تحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد"، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقامت الإدارة العامة لصرف بورسعيد بالتعاون مع حي جنوب بورسعيد، وهيئة التعمير، ومديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية املاك الدولة بالمحافظة، وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد قسم جنوب أول، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية، وذلك برئاسة الاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن إزالة "9 " فتحة مخالفة بجملة مساحة 90 متر مربع، وتم تسليم هذه الفتحات مغلقة إلى مندوب هيئة تعمير والتنمية الزراعية تحت تأمين قوات أمن بورسعيد.

هذا ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعات دورية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراعي النباتي، لزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير المنطقة بأكلملها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل، لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة.



الحملة



جانب من أعمال الحملة



جانب من الحملة



حملة تنفيذ ٩ فتحات

تمكنت حملة مكبرة لمحافظة بورسعيد، عن إزالة 9 فتحات مخالفة بجملة مساحة 90 متر مربع، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي.

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إنه في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية و تحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد"، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقامت الإدارة العامة لصرف بورسعيد بالتعاون مع حي جنوب بورسعيد، وهيئة التعمير، ومديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية املاك الدولة بالمحافظة، وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد قسم جنوب أول، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية، وذلك برئاسة الاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن إزالة "9 " فتحة مخالفة بجملة مساحة 90 متر مربع، وتم تسليم هذه الفتحات مغلقة إلى مندوب هيئة تعمير والتنمية الزراعية تحت تأمين قوات أمن بورسعيد.

هذا ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعات دورية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراعي النباتي، لزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير المنطقة بأكلملها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل، لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة.

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